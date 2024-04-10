Темников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Темников Илья Александрович

Мать ребёнка: Елизова Ксения Николаевна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.02.1917

Дочь: Лобанова (Темникова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Елизова Ксения Николаевна

Смерть
Неизвестно

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