Темников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Темников Илья Александрович
Мать ребёнка: Елизова Ксения Николаевна
Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.02.1917
Дочь: Лобанова (Темникова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Елизова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно