Преображенская (Лаврова) Евстолия Флегонтовна
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1900
Вологда
Епархиальное женское училище, II отделение Разряд 1
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Нина Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зинаида Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1915
Дочь: Тамара Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
д. Меленка, Фроловское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно