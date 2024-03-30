Преображенская (Лаврова) Евстолия Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Лаврова) Евстолия Флегонтовна

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Место рождения

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лавров Флегонт Финеесович

Мать: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1900
Вологда
Епархиальное женское училище, II отделение Разряд 1
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Нина Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зинаида Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Рождение ребёнка
24.02.1915

Дочь: Тамара Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

д. Меленка, Фроловское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Елпидифор Александрович

Смерть
Неизвестно
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