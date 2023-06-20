Мальцев Максим Тимофеевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Тимофей Ермилович (?)
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
20.02.1893
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Евгеньевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Смерть
Неизвестно