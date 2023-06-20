Мальцев Максим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Максим Тимофеевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Тимофей Ермилович (?)

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
20.02.1893

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Евгеньевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Смерть
Неизвестно
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