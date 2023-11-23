Феодора Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Смирнова) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Смирнова) Ирина Павлова
Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Смирнов Иван Павлов
Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов
Смерть
Неизвестно