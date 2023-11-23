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Феодора Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Гавриилов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Смирнова) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Смирнова) Ирина Павлова

Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Иван Павлов

Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Смирнов Владимир Павлов

Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Смирнов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Смирнов Павел Гавриилов

Смерть
Неизвестно

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