Исрафилов Гайнулла Исрафилович 04.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исрафилов Гайнулла Исрафилович

Место рождения

Алан-Елга, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.05.1926

Дата смерти

21.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1926

Отец: Исмагилов Исрафил

Мать: Мингазетдинова Ямлеха

Алан-Елга, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1957

Сын: Исрафилов Галимзян Гайнуллович

Мать ребёнка: Исрафилова (Бикташева) Гульзиган Бикмухаметовна

Рождение ребёнка
19.08.1958

Дочь: Мазитова (Исрафилова) Резеда Гайнулловна

Мать ребёнка: Исрафилова (Бикташева) Гульзиган Бикмухаметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1962

Сын: Исрафилов Ильдар Гайнуллович

Мать ребёнка: .

Развод
04.07.1981

Жена: Исрафилова (Бикташева) Гульзиган Бикмухаметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта о разводе № 521 от 4.07.1981г
Смерть
21.09.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
причина смерти - инфаркт миокарда. Запись акта №1548 от 24.09.1984г. Бюро Загс Бауманского района г. Казани ТАССР . Документ, подтверждающий факт смерти - спр.1 гор. б-цы 24.09.84г. Выдано свид-во -11... Показать все

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