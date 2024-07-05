Исрафилов Гайнулла Исрафилович
Место рождения
Дата рождения04.05.1926
Дата смерти21.09.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1926
Отец: Исмагилов Исрафил
Мать: Мингазетдинова Ямлеха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1957
Рождение ребёнка
19.08.1958
Дочь: Мазитова (Исрафилова) Резеда Гайнулловна
Мать ребёнка: Исрафилова (Бикташева) Гульзиган Бикмухаметовна
Рождение ребёнка
16.03.1962
Сын: Исрафилов Ильдар Гайнуллович
Мать ребёнка: .
Развод
04.07.1981
Запись акта о разводе № 521 от 4.07.1981г
Смерть
21.09.1984
причина смерти - инфаркт миокарда. Запись акта №1548 от 24.09.1984г. Бюро Загс Бауманского района г. Казани ТАССР . Документ, подтверждающий факт смерти - спр.1 гор. б-цы 24.09.84г. Выдано свид-во -11... Показать все