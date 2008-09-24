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Жестова Агата Александровна
Жестова Агата Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2008
Пол
Женский
Отец
Жестов Александр Николаевич
1972 г.р.
Мать
Юмадилова Динара Хатифовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2008
Отец:
Жестов Александр Николаевич
Мать:
Юмадилова Динара Хатифовна
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