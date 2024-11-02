Разумова Анисья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова (Разумова) Просковья Протасовна
Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Наталья Протасовна
Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Разумов Александр Протасович
Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: (Разумова) Анна Протасовна
Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович
Смерть
Неизвестно