Разумова Анисья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Анисья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова (Разумова) Просковья Протасовна

Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван Протасович

Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Протас Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Наталья Протасовна

Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Разумов Александр Протасович

Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: (Разумова) Анна Протасовна

Отец ребёнка: Разумов Протас Иванович

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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