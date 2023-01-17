Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мошенцева Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мошенцева Настасья Дементьевна

Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Мошенцев Максим Дементьевич

Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Фонд 637 опись 1 дело 1613. На стр. 370-об имеется запись: августа 6 числа села Синеньких у однодворца Дементия Ильина СИНЕЛЬНИКОВА и законной жены его Пелагеи(?) Трофимовой родился сын Максим. Крещен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенцев Дементий Ильич

Смерть
Неизвестно
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