Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мошенцева Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мошенцева Настасья Дементьевна
Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Сын: Мошенцев Максим Дементьевич
Отец ребёнка: Мошенцев Дементий Ильич
Фонд 637 опись 1 дело 1613. На стр. 370-об имеется запись: августа 6 числа села Синеньких у однодворца Дементия Ильина СИНЕЛЬНИКОВА и законной жены его Пелагеи(?) Трофимовой родился сын Максим. Крещен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно