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Розов Пётр Петров

Место рождения

село Космодемьянское, Ярословского уезда

Дата рождения

1794

Дата смерти

08.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Пётр Тимофеев

Мать: Прасковья Фёдорова

Розов Петр Петрович (1794 — 1854) Родился в семье священника села Космодемьянского Ярославского уезда Петра Тимофеевича. С 1804 года обучался в Ярославской духовной семинарии, по исключении из низшего... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Космодемьянского Ярославского уезда
Образование
С 1804 по 1812
обучался в духовной семинарии
Работа или профессия
28.06.1812
определен во дьячка к церкви того же села, в стихарь посвящен, грамоту имеет
Рождение ребёнка
1815

Сын: Соколов Михаил Петров

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
16.06.1818

Дочь: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Александр Петров

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Отбывание наказания
1829
за причиненную своему отцу обиду был сослан в монастырь на две недели
Смерть
08.03.1854

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