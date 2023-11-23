Розов Пётр Петров
Место рождениясело Космодемьянское, Ярословского уезда
Дата рождения1794
Дата смерти08.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Пётр Тимофеев
Мать: Прасковья Фёдорова
Розов Петр Петрович (1794 — 1854) Родился в семье священника села Космодемьянского Ярославского уезда Петра Тимофеевича. С 1804 года обучался в Ярославской духовной семинарии, по исключении из низшего... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Космодемьянского Ярославского уезда
Образование
С 1804 по 1812
обучался в духовной семинарии
Работа или профессия
28.06.1812
определен во дьячка к церкви того же села, в стихарь посвящен, грамоту имеет
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
16.06.1818
Дочь: Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Отбывание наказания
1829
за причиненную своему отцу обиду был сослан в монастырь на две недели
Смерть
08.03.1854