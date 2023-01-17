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Hoffman George Johann

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
1859 г.р.
Около 1861 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Hoffman Jacob

Мать: Hoffman Anna Marie

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Между 1847 и 1879

Жена: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Hoffman Peter

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Рождение ребёнка
03.09.1859

Сын: Hoffman Jacob

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Anton Katherine

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.06.1865

Сын: Hoffman John

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: Barbara

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.06.1868

Дочь: Rosalia 'Rosa'

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Сын: Hoffman George

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Рождение ребёнка
05.12.1874

Сын: Hoffman Ferdinand

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Рождение ребёнка
24.09.1877

Сын: Hoffman Nickalous

Мать ребёнка: Hoffman Franzisca

Степовое, Миколаївська область
Смерть
Около 1921
Степовое, Миколаївська область
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