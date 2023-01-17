Hoffman George Johann
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Hoffman Jacob
Мать: Hoffman Anna Marie
Бракосочетание
Между 1847 и 1879
Жена: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Hoffman Peter
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
03.09.1859
Сын: Hoffman Jacob
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Anton Katherine
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
15.06.1865
Сын: Hoffman John
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: Barbara
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
20.06.1868
Дочь: Rosalia 'Rosa'
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
30.10.1870
Сын: Hoffman George
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
05.12.1874
Сын: Hoffman Ferdinand
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Рождение ребёнка
24.09.1877
Сын: Hoffman Nickalous
Мать ребёнка: Hoffman Franzisca
Смерть
Около 1921