(Рябушинская) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
женский, родилась 1883
умерла Неизвестно
МатьРябушинская (Овсянникова) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА1852 г.р.
ОтецРябушинский ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ1820 г.р.
Супруги
Смирнов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1871 г.р.
Дети
(Смирнова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Смирнова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Смирнов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно