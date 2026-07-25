(Рябушинская) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Рябушинская) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1883

умерла Неизвестно

Мать
Рябушинская (Овсянникова) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА1852 г.р.
Отец
Рябушинский ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ1820 г.р.
Супруги
Смирнов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1871 г.р.
Дети
(Смирнова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рябушинский ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Рябушинская (Овсянникова) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Смирнова) ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Смирнов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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