Пузырева (Петрова) (Петрова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1971
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
15.02.1938
Дочь: Струкова (пузырева) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Пузырев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Пузырев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Пузырев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пузырев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузырев Михаил
Смерть
1971