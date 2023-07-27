Пузырева (Петрова) (Петрова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева (Петрова) (Петрова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Петров Алексей Филиппович

Мать: Петрова (воропаева) Анна Захарова

Рождение ребёнка
15.02.1938

Дочь: Струкова (пузырева) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Пузырев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Пузырев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Пузырев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пузырев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузырев Михаил

Смерть
1971
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