Квасникова (Киселёва) Марья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Киселёва) Марья Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Квасников Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Квасников Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Квасников Абрам Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Квасников Филипп Абрамович

Отец ребёнка: Квасников Абрам Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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