Квасникова (Киселёва) Марья Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Квасников Фёдор Абрамович
Отец ребёнка: Квасников Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Квасников Филипп Абрамович
Отец ребёнка: Квасников Абрам Степанович