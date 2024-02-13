Вороневская Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороневская Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кричфалучший Вероника Александровна

Отец ребёнка: Вороневский Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковацкая Виктория Александровна

Отец ребёнка: Вороневский Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороневский Александр Леонидович

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