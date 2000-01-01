Лукиных Давид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукиных Анатолий Давидович
Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Давидовна
Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирова Нэля Давидовна
Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукиных Анна Фдоровна
Смерть
Неизвестно