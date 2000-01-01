Лукиных Давид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Давид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукиных Анатолий Давидович

Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Давидовна

Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирова Нэля Давидовна

Мать ребёнка: Лукиных Анна Фдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Анна Фдоровна

Смерть
Неизвестно
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