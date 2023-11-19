Глебова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Горки
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1911 ст.

Муж: Глебов Иван Павлович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Сын: Глебов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Павлович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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