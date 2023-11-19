Глебова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Горки
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1911 ст.
Муж: Глебов Иван Павлович
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Глебов Иван Павлович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно