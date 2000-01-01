Сафбина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лисков Ильбин
Отец ребёнка: Лисков Алексей
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ворчипек
Отец ребёнка: Лисков Алексей
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ворбанис
Отец ребёнка: Лисков Алексей
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Вариза
Отец ребёнка: Лисков Алексей
Смерть
Неизвестно