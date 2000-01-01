Сафбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафбина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лисков Ильбин

Отец ребёнка: Лисков Алексей

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ворчипек

Отец ребёнка: Лисков Алексей

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ворбанис

Отец ребёнка: Лисков Алексей

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Вариза

Отец ребёнка: Лисков Алексей

Смерть
Неизвестно
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