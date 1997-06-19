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Песиков Григорий Владимирович

Место рождения

Будки, Глушковский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.03.1921

Дата смерти

19.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Будки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песиков Генадий Григорьевич

Мать ребёнка: Песикова Валентина Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песикова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1950

Сын: Песиков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Песикова Валентина Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
19.06.1997
Тверь, город Тверь, Тверская область

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