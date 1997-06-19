Песиков Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.03.1921
Дата смерти19.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песиков Генадий Григорьевич
Мать ребёнка: Песикова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1950
Сын: Песиков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Песикова Валентина Николаевна
Смерть
19.06.1997