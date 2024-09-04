Майсак Дмитрий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Майсак) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Майсак Миланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Майсак Миланья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Майсак) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Майсак Миланья
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Майсак Миланья