Майсак Дмитрий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майсак Дмитрий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Майсак) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Майсак Миланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майсак Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Майсак Миланья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Майсак) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Майсак Миланья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Майсак Миланья

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