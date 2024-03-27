Таов Хажислам Ауесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таов Хажислам Ауесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1960

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
30.07.1993

Сын: Таов Аскер Хажисламович

Мать ребёнка: Таова Ралета ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таова Арина Хажисламовна

Мать ребёнка: Таова Ралета ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таова-Котова Залина Хажисламовна

Мать ребёнка: Таова Ралета ---

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таова Ралета ---

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