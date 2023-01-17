Первакова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1866 ст.
Сын: Перваков Василий Иванович
Отец ребёнка: Перваков Иван Афанасьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 475-1-30
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно