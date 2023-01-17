Первакова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1866 ст.

Сын: Перваков Василий Иванович

Отец ребёнка: Перваков Иван Афанасьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 475-1-30
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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