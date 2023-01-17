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Куранова Надежда Сергеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.09.1896 ст.

Дата смерти

04.10.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.

Отец: Куранов Сергей Александрович

Мать: Куранова Зиновия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Пензенской губернии, Городищенского уезда крестьянин Егор Алексеевич Тихонов и Красноярская мещанка Мария Петровна Кашина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 64 ... Показать все
Смерть
04.10.1901 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 6 лет от воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-37 файл 29 номер 70
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