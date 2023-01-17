Куранова Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1896 ст.
Дата смерти04.10.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.
Восприемники: Пензенской губернии, Городищенского уезда крестьянин Егор Алексеевич Тихонов и Красноярская мещанка Мария Петровна Кашина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 64 ... Показать все
Смерть
04.10.1901 ст.
умерла в возрасте 6 лет от воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-37 файл 29 номер 70