Сытина (Тарасова) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСытина (Тарасова) Елена Егоровна

Сытина (Тарасова) Елена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1902

Отец: Тарасов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытин Степан Павлович

Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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