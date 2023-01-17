Сытина (Тарасова) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1902
Отец: Тарасов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сытин Степан Павлович
Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно