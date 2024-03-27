Полякова (Глушкова) Агафья Ивановна
Место рожденияСлобода Волчье
Дата рождения07.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Федор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Федор Петрович
Смерть
Неизвестно