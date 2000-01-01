Питкина Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питкина Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986

Отец: Питкин Владимир Семенович

Мать: Питкина Любовь Владимировна

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