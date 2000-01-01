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Питкина Екатерина Владимировна
Питкина Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1986
Пол
Женский
Отец
Питкин Владимир Семенович
1962 г.р.
Мать
Питкина Любовь Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986
Отец:
Питкин Владимир Семенович
Мать:
Питкина Любовь Владимировна
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