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Григорьянц Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1930

Дата смерти

19.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьян Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьян Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна

Смерть
19.11.2004

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