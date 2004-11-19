Григорьянц Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1930
Дата смерти19.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьян Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьян Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2004