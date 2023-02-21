Рахматуллин Альфред Агулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Альфред Агулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1995

Дочь: Рахматуллина Алина Альфредовна

Мать ребёнка: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна

Рождение ребёнка
21.07.2000

Дочь: Олудина Руфина Альфредовна

Мать ребёнка: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна

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