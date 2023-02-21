Рахматуллин Альфред Агулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1995
Дочь: Рахматуллина Алина Альфредовна
Мать ребёнка: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна
Рождение ребёнка
21.07.2000
Дочь: Олудина Руфина Альфредовна
Мать ребёнка: Рахматуллина Лилия Рафаэльевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно