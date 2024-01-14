Рузняев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузняев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузняева -Синявская Валентина Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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