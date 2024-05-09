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Упоров Косьма Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Упоров Степан Константинов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова (Лебедкина По Второму Мужу) Екатерина Варфоломеева

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Упорова Ксения Косьмина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.04.1810

Жена: Упорова (Терентьева) Анна Михайлова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1813 ст.

Сын: Упоров Василий Козьмин

Мать ребёнка: Упорова (Терентьева) Анна Михайлова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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