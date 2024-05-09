Упоров Косьма Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Упоров Степан Константинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Упорова Ксения Косьмина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.04.1810
Рождение ребёнка
01.01.1813 ст.
Мать ребёнка: Упорова (Терентьева) Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно