Перфильева (Колокольцова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1884
Дата смерти25.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Перфильев Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Перфильев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1950