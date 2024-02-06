Перфильева (Колокольцова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Колокольцова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1884

Дата смерти

25.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Перфильев Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Перфильев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Николай Александрович

Смерть
25.01.1950
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