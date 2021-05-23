Лимонтова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1939
Дочь: Новикова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лимонтов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимонтова Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.?