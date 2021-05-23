Лимонтова Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонтова Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.?

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван Кириллович

Мать: Ковалева Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
06.06.1939

Дочь: Новикова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лимонтов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимонтова Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Лимонтов Филипп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонтов Филипп Яковлевич

Смерть
07.11.?
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