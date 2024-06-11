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Красножен Варвара Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красножен Корней Петрович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Красножен Моисей Корнеевич

Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Красножен Параскева Корнеевна

Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Красножен Стефан Корнеевич

Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Красножен Матрона Корнеевна

Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович

Смерть
Неизвестно

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