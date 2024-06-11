Красножен Варвара Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Красножен Моисей Корнеевич
Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Красножен Параскева Корнеевна
Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Красножен Стефан Корнеевич
Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Красножен Матрона Корнеевна
Отец ребёнка: Красножен Корней Петрович
Смерть
Неизвестно