Шубин Данил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1990
Отец: Шубин Леонид Алексеевич
Мать: Шубина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Ангелина Даниловна
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина София Даниловна
Мать ребёнка: Шубина Анастасия Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно