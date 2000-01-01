Шубин Данил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Данил Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1990

Отец: Шубин Леонид Алексеевич

Мать: Шубина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Ангелина Даниловна

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина София Даниловна

Мать ребёнка: Шубина Анастасия Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Анастасия Геннадьевна

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