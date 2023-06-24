Новосельцева Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосельцев Степан Михайлович

Мать: Новосельцева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Галина Павловна

Отец ребёнка: Русанов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Русанов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Валерий Павлович

Отец ребёнка: Русанов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Русанов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Павел

Смерть
Неизвестно

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