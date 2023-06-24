Новосельцева Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Галина Павловна
Отец ребёнка: Русанов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Русанов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русанов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русанов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Русанов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русанов Павел
Смерть
Неизвестно