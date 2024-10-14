Бухтина (Листарова) Матрена Романовна
женский, родилась 1889
умерла Неизвестно
Супруги
Бухтин Иван Романович03.10.1888 г.р.
Дети
(Бухтина) Пелагея Ивановна06.10.1908 г.р.
Бухтин Алексей Иванович06.04.1910 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: (Бухтина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович
Рождение ребёнка
06.04.1910
Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович
Рождение ребёнка
30.04.1912
Дочь: (Бухтина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович
Смерть
Неизвестно