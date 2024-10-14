Бухтина (Листарова) Матрена Романовна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтина (Листарова) Матрена Романовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1889

умерла Неизвестно

Супруги
Бухтин Иван Романович03.10.1888 г.р.
Дети
(Бухтина) Пелагея Ивановна06.10.1908 г.р.
Бухтин Алексей Иванович06.04.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Иван Романович

Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: (Бухтина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович

Рождение ребёнка
06.04.1910

Сын: Бухтин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович

Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: (Бухтина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бухтин Иван Романович

Смерть
Неизвестно

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