Неонила Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1738
Муж: Иван Родионов
Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 63 года. Вдова. Подсоседница и невестка Михаила Родионова. Вдова его умершего брата Ивана Родионова.
Смерть
Неизвестно