Неонила Кондратьева Около 1676 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1738

Муж: Иван Родионов

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 63 года. Вдова. Подсоседница и невестка Михаила Родионова. Вдова его умершего брата Ивана Родионова.
Смерть
Неизвестно

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