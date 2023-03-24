Трошин Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти07.04.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.1973