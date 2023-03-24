Трошин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

07.04.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.1973
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