Петров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1935
Дата смерти09.09.1991
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова (Петрова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Василий Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария
Смерть
09.09.1991