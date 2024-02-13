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Петров Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1935

Дата смерти

09.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова (Петрова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария

Смерть
09.09.1991

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