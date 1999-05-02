Козлов Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти02.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Отец: Козлов Максим Федорович
Мать: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1959
Сын: Козлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1960
Сын: Козлов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Капиталина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1999