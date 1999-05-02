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Козлов Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

02.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: Козлов Максим Федорович

Мать: Иванова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1959

Сын: Козлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1960

Сын: Козлов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Капиталина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Капиталина Ивановна

Смерть
02.05.1999
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