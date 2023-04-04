Арнштейн Григорий (Герш)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шифман) Изабелла
Мать ребёнка: Арнштейн Розалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арнштейн Розалия
Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)
Мать ребёнка: Арнштейн Розалия
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: (Арнштейн) Ольга
Мать ребёнка: Арнштейн Розалия
Смерть
Неизвестно