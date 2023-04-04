Арнштейн Григорий (Герш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнштейн Григорий (Герш)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шифман) Изабелла

Мать ребёнка: Арнштейн Розалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнштейн Розалия

Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

Мать ребёнка: Арнштейн Розалия

Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: (Арнштейн) Ольга

Мать ребёнка: Арнштейн Розалия

Смерть
Неизвестно

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