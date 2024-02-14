Хенкин Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенкин Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хенкин Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хенкин (Хацкевич) Хана

Рождение ребёнка
16.09.1926

Сын: Хенкин Михаил

Мать ребёнка: Хенкин (Хацкевич) Хана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Хенкинa) Соня ((София)

Мать ребёнка: Хенкин (Хацкевич) Хана

Смерть
Неизвестно

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