Хенкин Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хенкин Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хенкин (Хацкевич) Хана
Рождение ребёнка
16.09.1926
Сын: Хенкин Михаил
Мать ребёнка: Хенкин (Хацкевич) Хана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Хенкинa) Соня ((София)
Мать ребёнка: Хенкин (Хацкевич) Хана
Смерть
Неизвестно