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Иванова вера васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.12.77

Муж: Мауэр райнгольд рихардович

Рождение
17.06.1958

Отец: Иванов василий викторович

Мать: Овечкина клавдия федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1981

Дочь: Мауэр марина райнгольдовна

Отец ребёнка: Мауэр райнгольд рихардович

Рождение ребёнка
01.10.1986

Дочь: Мауэр ирина райнгольдовна

Отец ребёнка: Мауэр райнгольд рихардович

Бракосочетание
?.11.1988

Муж: Булатов василий федорович

Рождение ребёнка
25.10.1989

Дочь: Булатова анастасия васильевна

Отец ребёнка: Булатов василий федорович

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