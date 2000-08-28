Иванова вера васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.12.77
Рождение
17.06.1958
Рождение ребёнка
10.06.1981
Дочь: Мауэр марина райнгольдовна
Отец ребёнка: Мауэр райнгольд рихардович
Рождение ребёнка
01.10.1986
Дочь: Мауэр ирина райнгольдовна
Отец ребёнка: Мауэр райнгольд рихардович
Бракосочетание
?.11.1988
Рождение ребёнка
25.10.1989
Дочь: Булатова анастасия васильевна
Отец ребёнка: Булатов василий федорович