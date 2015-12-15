Schneider Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schneider Wilhelm

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Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

12.11.1924

Дата смерти

15.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924

Отец: Schneider Heinrich Andrej

Мать: Schneider Anna Maria

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
28.05.1947

Дочь: Tatjana

Мать ребёнка: Schneider Valentina

Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Schneider Valentina

Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Шнайдер Андрей

Мать ребёнка: Schneider Valentina

Барнаул, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schneider Valentina

Смерть
15.12.2015
Berlin, Deutschland
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