Schneider Wilhelm
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения12.11.1924
Дата смерти15.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924
Отец: Schneider Heinrich Andrej
Мать: Schneider Anna Maria
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
28.05.1947
Дочь: Tatjana
Мать ребёнка: Schneider Valentina
Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Schneider Valentina
Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Шнайдер Андрей
Мать ребёнка: Schneider Valentina
Барнаул, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schneider Valentina
Смерть
15.12.2015
Berlin, Deutschland