Шабалдин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти28.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Призыв на военную службу
01.09.1939
Есть данные, что служил в звании гв. майор в/ч 144 оатб. с июня 1941 г. Дата прибытия 18.08.1944 из 29 тк. Награды: Медаль «За оборону Сталинграда» Медаль «За взятие Кенигсберга» Медаль «За победу на... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1950
Мать ребёнка: Шабалдина Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1994
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область