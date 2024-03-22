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Шабалдин Иван Яковлевич

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Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

28.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Шабалдин Яков Иванович

Мать: Шабалдина Евдокия Филипповна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Призыв на военную службу
01.09.1939
Есть данные, что служил в звании гв. майор в/ч 144 оатб. с июня 1941 г. Дата прибытия 18.08.1944 из 29 тк. Награды: Медаль «За оборону Сталинграда» Медаль «За взятие Кенигсберга» Медаль «За победу на... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1950

Сын: Шабалдин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шабалдина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Вера Михайловна

Смерть
28.10.1994
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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