Злобин Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952

Отец: не указан

Мать: Злобина Мария Егоровна

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