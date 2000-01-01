Сунцов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунцов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Дочь: Сунцова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Сунцова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сунцова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Сунцова Татьяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно