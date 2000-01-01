Сунцов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунцов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Дочь: Сунцова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Сунцова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сунцова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Сунцова Татьяна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунцова Татьяна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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