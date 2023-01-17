Пономарёв Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 06.05.1864 и 06.05.1865
Сын: Пономарёв Макар Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1892
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно