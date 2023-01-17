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Пономарёв Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 06.05.1864 и 06.05.1865

Сын: Пономарёв Макар Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Пономарёв Мин Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Пономарёв Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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