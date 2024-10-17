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Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Круглов Иван Константинов

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: (Круглов) Анисия Константинова

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1888

Сын: Круглов Тимофей Константинов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.04.1894

Дочь: Мавра Константинова

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1904

Дочь: (Круглова) Евдокия Константиновна?

Отец ребёнка: не указан

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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