Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.01.1884
Сын: Круглов Иван Константинов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1885
Дочь: (Круглов) Анисия Константинова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.02.1888
Сын: Круглов Тимофей Константинов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.04.1894
Дочь: Мавра Константинова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1904
Дочь: (Круглова) Евдокия Константиновна?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно