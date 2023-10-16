Полин Юрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полин Матвей
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Людмила Василевна
Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Полина Людмила Василевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Людмила Василевна
Смерть
Неизвестно