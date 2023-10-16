Полин Юрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полин Юрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Людмила Василевна

Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Полина Людмила Василевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Людмила Василевна

Смерть
Неизвестно
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