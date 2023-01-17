Павлова (Белолюбская) Роза Евсеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1951 или Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1951 или Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1984
Дочь: Павлова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Егор Егорович
Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно