Павлова (Белолюбская) Роза Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Белолюбская) Роза Евсеевна

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Место рождения

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

28.01.1951 или Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1951 или Неизвестно

Отец: Белолюбский Евсей Михайлович

Мать: Васильева Мария Александровна

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.07.1984

Дочь: Павлова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Егор Егорович

Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Альберт Егорович

Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Айсен Егорович

Отец ребёнка: Павлов Егор Авксентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Егор Авксентьевич

Смерть
Неизвестно
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